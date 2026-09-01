Російська сторона не погоджується з рішенням Міжнародної федерації хокею та намагається через суд повернути свої команди до міжнародних змагань, повідомляє тамтешня організація на своєму сайті. Слухання у справі мають відбутися вже наприкінці жовтня.

Росія оскаржує рішення IIHF

Федерація хокею Росії звернулася до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) з апеляцією на рішення Ради IIHF, яка наприкінці липня підтвердила відсторонення російських команд від міжнародних турнірів.

Раніше Дисциплінарна рада IIHF скасувала попереднє рішення Ради IIHF про недопуск російських збірних до змагань сезону-2026/27. У відомстві заявили, що наведені аргументи та звіти з оцінки ризиків не містили достатніх підстав для продовження відсторонення з міркувань безпеки.

Однак це рішення не стало остаточним. Рада IIHF наприкінці липня знову підтвердила обмеження для російських команд. Саме його тепер намагається оскаржити Федерація хокею Росії.

Слухання у CAS заплановані на кінець жовтня. До цього моменту росіяни залишаються відстороненими від міжнародних змагань.

Україна зіграє в еліті ЧС-2027

Чемпіонат світу-2027 з хокею серед чоловіків відбудеться у Німеччині. Особливого значення турнір матиме для збірної України, яка після 20-річної перерви повернеться до елітного дивізіону.

Українська команда виступатиме у групі А. Її суперниками стануть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.

У разі задоволення російської апеляції та повернення збірної Росії до міжнародних змагань може виникнути сценарій, за якого українці зустрінуться з росіянами на одному турнірі.