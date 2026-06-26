"Обиделись": сборная России отказалась от участия в крупном турнире из-за жесткой позиции соседней Украины

Российские спортивные гимнастки отказались от участия в Кубке вызова в Румынии. Причиной стало нежелание организаторов использовать флаг и гимн России.

Российский спорт вновь оказался в центре скандала из-за государственной символики. На этот раз конфликт разгорелся перед стартом Кубка вызова по художественной гимнастике, который пройдет в румынском городе Клуж-Напока, сообщает 24 Канал.

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Почему россиянки отказались ехать в Румынию?

Сборная России по художественной гимнастике объявила об отказе от участия в Кубке вызова, который состоится в румынском Клуж-Напоке. Соответствующее решение местная Федерация гимнастики объяснила позицией организаторов в отношении государственной символики.

По информации Championat, представителям команды устно сообщили, что на арене не будут демонстрировать флаг России и не будут исполнять её государственный гимн даже в случае победы спортсменок.

В Москве заявили, что это якобы противоречит решению международной федерации World Gymnastics о восстановлении прав российских спортсменов, а также нарушает положения Олимпийской хартии. В федерации подчеркнули, что готовы участвовать только в тех турнирах, где, по их мнению, полностью соблюдаются требования международной организации.

Мэр города выступил против российской символики

Одной из причин конфликта стала принципиальная позиция мэра Клуж-Напоки. Глава румынского города дал понять, что не хочет видеть на соревнованиях российских спортсменок с государственными флагами, а также не поддерживает исполнение гимна страны-агрессора.

Именно после этого российская сторона решила бойкотировать турнир и отказаться от участия в Кубке вызова.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину международные спортивные федерации ввели ряд ограничений в отношении российских и белорусских спортсменов. Хотя часть из них в последнее время допускается к международным соревнованиям, вопрос использования государственной символики страны-агрессора по-прежнему остается одним из самых острых.