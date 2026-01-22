Травма в пользу сборной Украины: кто не сыграет за Швецию в плей-офф отбора на Мундиаль

Соперник сборной Украины в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира по футболу 2026 года команда Швеции снова понесла кадровые потери. Кроме Александра Исака, скандинавы не смогут рассчитывать на молодую звезду.

Матч Тоттенхэма в Лиге чемпионов против Боруссии Дортмунд завершился не только победой 2:0, но и травмой ключевого хавбека. Игрок никак не успеет восстановиться до марта, пишет шведское издание Fotbollskanalen.

Кто не сыграет против Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира?

Лукас Бергвалль был заменен на 62-ой минуте игры из-за повреждения. Осмотр врачей дал неутешительный для хавбека результат: он не сможет выходить на поле как минимум в течение 2-3 месяцев.

Как пишет Give Me Sport, Бергвалль стал одним из главных исполнителей центра поля в Тоттенхэме после перехода из Юргордена в 2024 году. Так же регулярно он играл под руководством нового коуча лондонцев Томаса Франка, пропустив лишь 7 из 33 матчей.

В сборной Швеции Бергвалль не является постоянным игроком стартовой одиннадцатки, в частности из-за своей травматичности. Однако наставник скандинавов Грэм Поттер, безусловно, планировал вызвать полузащитника на матч с Украиной.

Какая кадровая ситуация у сборной Швеции?