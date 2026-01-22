Травма в пользу сборной Украины: кто не сыграет за Швецию в плей-офф отбора на Мундиаль
- Лукас Бергвалль не сыграет за сборную Швеции против Украины из-за травмы, которая выбила его из игры на 2-3 месяца.
- Швеция также не сможет рассчитывать на Александра Исака из-за перелома ноги, и есть сомнения относительно готовности Деяна Кулусевски и Виктора Йоханссона.
Соперник сборной Украины в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира по футболу 2026 года команда Швеции снова понесла кадровые потери. Кроме Александра Исака, скандинавы не смогут рассчитывать на молодую звезду.
Матч Тоттенхэма в Лиге чемпионов против Боруссии Дортмунд завершился не только победой 2:0, но и травмой ключевого хавбека. Игрок никак не успеет восстановиться до марта, пишет шведское издание Fotbollskanalen.
Смотрите также Украина – Швеция в отборе на ЧМ-2026: в чью пользу говорит статистика
Кто не сыграет против Украины в плей-офф отбора на чемпионат мира?
Лукас Бергвалль был заменен на 62-ой минуте игры из-за повреждения. Осмотр врачей дал неутешительный для хавбека результат: он не сможет выходить на поле как минимум в течение 2-3 месяцев.
Как пишет Give Me Sport, Бергвалль стал одним из главных исполнителей центра поля в Тоттенхэме после перехода из Юргордена в 2024 году. Так же регулярно он играл под руководством нового коуча лондонцев Томаса Франка, пропустив лишь 7 из 33 матчей.
В сборной Швеции Бергвалль не является постоянным игроком стартовой одиннадцатки, в частности из-за своей травматичности. Однако наставник скандинавов Грэм Поттер, безусловно, планировал вызвать полузащитника на матч с Украиной.
Какая кадровая ситуация у сборной Швеции?
- Бергвалль – не первая потеря для шведов накануне главных матчей отборочного цикла.
- Точно не поможет своей национальной команде нападающий Ливерпуля Александр Исак, который получил перелом ноги.
- Еще один швед в составе Тоттенхэма Деян Кулусевски не играл в первой половине сезона из-за восстановления от операции на колене и до сих пор не вернулся на поле. Хотя в тренерском штабе сборной Швеции надеются, что он успеет набрать форму к плей-офф.
- Голкипер Сток Сити Виктор Йоханссон также пока находится в лазарете и не факт, что сможет приехать в расположение сборной весной.