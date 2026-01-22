Матч Тоттенгема у Лізі чемпіонів проти Боруссії Дортмунд завершився не лише перемогою 2:0, але й травмою ключового хавбека. Гравець ніяк не встигне відновитися до березня, пише шведське видання Fotbollskanalen.
Дивіться також Україна – Швеція у відборі на ЧС-2026: на чию користь говорить статистика
Хто не зіграє проти України у плей-оф відбору на чемпіонат світу?
Лукас Бергвалль був замінений на 62-ій хвилині гри через ушкодження. Огляд лікарів дав невтішний для хавбека результат: він не зможе виходити на поле щонайменше упродовж 2-3 місяців.
Як пише Give Me Sport, Бергвалль став одним із головних виконавців центра поля у Тоттенгемі після переходу з Юргордена у 2024 році. Так само регулярно він грав під керівництвом нового коуча лондонців Томаса Франка, пропустивши лише 7 з 33 матчів.
У збірній Швеції Бергвалль не є постійним гравцем стартової одинадцятки, зокрема через свою травматичність. Проте наставник скандинавів Грем Поттер, безумовно, планував викликати півзахисника на матч з Україною.
Яка кадрова ситуація у збірної Швеції?
- Бергвалль – не перша втрата для шведів напередодні головних матчів відбіркового циклу.
- Точно не допоможе своїй національній команді нападник Ліверпуля Александр Ісак, який зазнав перелому ноги.
- Ще один швед у складі Тоттенгема Деян Кулусевскі не грав в першій половині сезону через відновлення від операції на коліні і досі не повернувся на поле. Хоча у тренерському штабі збірної Швеції сподіваються, що він встигне набрати форму до плей-оф.
- Голкіпер Сток Сіті Віктор Йоханссон також поки перебуває в лазареті і не факт, що зможе приїхати до розташування збірної навесні.