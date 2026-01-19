Для виходу на Мундіаль "синьо-жовтим" необхідно переграти двох суперників. Першим із них стане збірна Швеції, повідомляє 24 Канал.

Хто краще грав у матчах між Україною та Швецією?

Скандинавська команда була найважчим з можливих суперників, які могли випасти Україні у півфіналі. Хоч команда і провально виступила у кваліфікації, але "Тре Крунур" мають сильніший кадровий підбір гравців.

Тим не менше, Україна має позитивний історичний баланс в матчах зі Швецією. Команди провели п'ять очних зустрічей проти скандинавської команди, здобувши 3 перемоги при одній нічиїй та одній поразці.

Перші три очні битви були товариськими. У 2008 році наша команда виграла 1:0 завдяки голу Назаренка, а за три роки Україна виграла по пенальті після 1:1 в основний час. Тоді це дозволило підопічним Калитвинцева виграти товариський турнір на Кіпрі.

Того ж таки 2011 року команди провели ще один спаринг і тоді мінімальну перемогу вирвали шведи. А ось останні дві зустрічі між "синьо-жовтими" збірними були в рамках Євро і вони залишились за Україною.

Прогноз букмекера

Україна та Швеція мають рівні шанси на вихід у фінал плей-оф по лінії betking. Підсумковий успіх кожної з команд оцінений у 1,83, а якщо в основний час – то у 2,71. Вірогідність нічиєї та переходу матчу в екстратайми дорівнює 3,10.

При цьому експерти не вірять у велику кількість голів. Ймовірність "тотал більше 2,5" становить 2,08, тоді як ТМ2,5 – 1,69. Коефіцієнт на те, що заб'ють обидві команди, дорівнює 1,81.

*Коефіцієнти подані станом на 00:55 19.01.2026

Як України била шведів на Євро?

На Євро-2012 підопічні Блохіна провели свій перший матч проти Швеції. І тоді Україна здобула вольову перемогу. На гол від Ібрагімовича наша команда відповіла дублем Шевченка.

І за дев'ять років українці також залишили Швецію ні з чим на Євро-2020. Команди зійшлись в 1/8 фіналу та забили по голу в першому таймі зусиллями Зінченка та Форсберга.

Очікувалось, що доля путівки у чвертьфінал визначиться в серії пенальті. Але на 120-й хвилині Артем Довбик вирвав перемогу для нашої команди, замкнувши головою подачу з флангу.

Де та коли гратиме Україна у плей-оф?