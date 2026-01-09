Нещодавно Довбик одужав від м'язової травми та зіграв перші матчі після майже двомісячної паузи. У грі з Лечче Артем навіть забив, але знову залишив поле через пошкодження, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Маттео Моретто.

До теми Довбик може дістатись європейському гранду майже безкоштовно

Що відомо про травму Довбика?

Італійські ЗМІ пишуть, що травма Довбика може знову вибити його з футболу на довгий термін. Раніше Sky Sport Italia повідомляло, що Артем буде поза грою лише два тижні через незначну травму стегна.

Проте за новими даними українець буде поза футболом близько двох місяців. Маттео Моретто відзначає, що травма Артема виявилась важчою, ніж очікувалось.

Якщо ця інформація підтвердиться, Артем може повернутися до гри лише у другій половині березня. Це ставить під загрозу його участь у матчах плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

26 березня збірна України має зіграти перший стиковий матч проти Швеції. В разі перемоги у цій грі наша команда битиметься за путівку на Мундіаль 31 березня проти Польщі або Албанії.

