Сборная Украины объявила заявку на плей-офф Лиги наций-2024/2025

Сборная Украины совсем скоро сыграет важные матчи. Национальная команда под руководством Сергея Реброва попытается пробиться в элитный дивизион Лиги наций.

Тренерский штаб обнародовал список игроков, которых вызвали в расположение "сине-желтых" на мартовские матчи Лиги наций. Всего в заявку национальной команды попали 25 футболистов, сообщает 24 канал со ссылкой на УАФ.

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Заявка сборной Украины

Сборная Украины сыграет в двухматчевом противостоянии с Бельгией за выход в дивизион А Лиги наций. Первая игра состоится в Мурсии (Испания) – 20 марта, а через три дня "сине-желтые" посетят Генк. Начало обоих матчей в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров выбрал трех вратарей – Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер).

В список защитников попали такие игроки: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Алексей Сыч (Карпаты), Богдан Михайличенко (Полесье), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Максим Таловеров (Плимут).

Звено полузащиты представлено такими игроками – Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Андрея Ярмоленко (все – Динамо), Георгий Судаков, Егор Назарина (все – Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (все – Полесье).

Также в заявку сборной Украины попали Иван Калюжный (Александрия), Виктор Цыганков (Жирона), Александр Зинченко (Арсенал) и Егор Ярмолюк (Брентфорд). Среди нападающих – Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олимпиакос) и Владислав Ванат (Динамо).

Тренерский штаб сборной Украины объявил заявку на плей-офф Лиги наций:

В резервный список сборной Украины попали – голкипер Георгий Бущан (Аль-Шабаб), защитники Александр Сваток (Остин) и Денис Попов (Динамо), полузащитники Владислав Кабаев (Динамо), Александр Зубков (Трабзонспор) и Дмитрий Крыськив (Шахтер).