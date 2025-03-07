Уже на днях Сергей Ребров объявит заявку на оба матча Лиги наций. Перед официальным объявлением появляется немало инсайдов относительно футболистов, которых могут вызвать на мартовские поединки тренерский штаб сборной Украины по футболу.

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Опыт возвращается в сборную

По информации Игоря Бурбаса, в расположение сборной Украины вернется опытный лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко, пишет 24 Канал.

К слову. В текущем сезоне-2024/2025 Ярмоленко принял участие в 21 матче, в которых отметился 7 голами.

Также Бурбас добавил, что пока в списках Реброва отсутствует Александр Зубков, который недавно перебрался из донецкого Шахтера в турецкий Трабзонспор. Не исключено, что это связано с повреждения Зубкова, который уже вернулся в общую группу турецкого клуба. Поэтому Александр еще может оказаться в официальном списке Реброва на Бельгию.

Поэтому сейчас в списке Реброва два правых вингера – Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков из испанской Жироны.

Напомним, что в первом поединке 20 марта Украина будет номинальным хозяином встречи, а ответный матч состоится 23 марта в бельгийском городе Генк на стадионе "Cegeka Arena". Оба поединка начнутся в 21:45 по киевскому времени.