По информации Biathlonnews, первую биатлонную гонку на Олимпиаде начнут лидеры команды Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин. Они выступят в смешанной эстафете.
Смотрите также Расписание гонок по биатлону на зимних Олимпийских играх-2026
Как будут стартовать украинцы в смешанной эстафете?
Подручный опытный лидер команды, а Мандзин самый успешный биатлонист сборной в этом сезоне.
Дмитрий выступит на первом этапе, тогда как Виталий будет бежать второй этап эстафеты.
Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц еще окончательно не определился с составом.
Основные достижения Пидручного и Мандзина
Виталий Мандзин сейчас занимает 27 место в общем зачете Кубка мира по биатлону. Самый высокий результат гонщик показал в одиночной смешанной эстафете, заняв 5 место в чешском Нове Место. Топ-результат в индивидуальных соревнованиях – 15 место в спринтерской гонке в немецком Оберхофе.
Как пишет biathlon.com.ua, Дмитрий Пидручный сейчас замыкает ТОП-50 мирового биатлонного рейтинга. В 2019 году он стал чемпионом мира в гонке преследования в шведском Остерсунде.
Украинские биатлонисты на Олимпиаде-2026
- На зимних Олимпийских играх-2026 Украину в биатлоне будут представлять 10 спортсменов.
- Основу мужской сборной составляют Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Богдан Борковский и Тарас Лесюк.
- В женской команде – Кристина Дмитренко, Дарья Чалык, Елена Городная, Александра Меркушина и Юля Джима.
- Трое биатлонистов попали в резервный список – Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко и Богдан Цымбал.
- Биатлонные соревнования Олимпиады-2026 состоятся в Антгольц-Антерсельве, где украинские спортсмены регулярно выступают на этапах Кубка мира.