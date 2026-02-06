Украина объявила мужской состав на олимпийскую эстафету: кто будет бороться за медаль в биатлоне

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх начнется биатлонная программа. Сборная Украины объявила состав на первую гонку.

По информации Biathlonnews, первую биатлонную гонку на Олимпиаде начнут лидеры команды Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин. Они выступят в смешанной эстафете.

Смотрите также Расписание гонок по биатлону на зимних Олимпийских играх-2026

Как будут стартовать украинцы в смешанной эстафете?

Подручный опытный лидер команды, а Мандзин самый успешный биатлонист сборной в этом сезоне.

Дмитрий выступит на первом этапе, тогда как Виталий будет бежать второй этап эстафеты.

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц еще окончательно не определился с составом.

Основные достижения Пидручного и Мандзина

Виталий Мандзин сейчас занимает 27 место в общем зачете Кубка мира по биатлону. Самый высокий результат гонщик показал в одиночной смешанной эстафете, заняв 5 место в чешском Нове Место. Топ-результат в индивидуальных соревнованиях – 15 место в спринтерской гонке в немецком Оберхофе.

Как пишет biathlon.com.ua, Дмитрий Пидручный сейчас замыкает ТОП-50 мирового биатлонного рейтинга. В 2019 году он стал чемпионом мира в гонке преследования в шведском Остерсунде.

Украинские биатлонисты на Олимпиаде-2026