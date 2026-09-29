"Находим разные возможности": известно, что происходит с финансированием сборной Украины по биатлону

Подготовка сборной Украины по биатлону к сезону претерпела изменения из-за проблем с финансированием. Команде приходится рассчитывать на внебюджетную поддержку.

Федерации биатлона Украины пришлось искать дополнительные возможности, чтобы не допустить срыва подготовки к зимнему сезону. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал президент ФБУ Иван Крулько.

В федерации ищут дополнительные средства

Глава биатлонной федерации подтвердил проблемы с финансированием и объяснил, как организация пытается их решить.

Мы живем в условиях войны, когда возникают проблемы с финансированием ряда статей госбюджета. Об этом публично и неоднократно говорил премьер-министр Украины,

– сказал Крулько.

По словам президента ФБУ, сейчас идет самый ответственный этап подготовки к зимнему сезону. Федерация пытается привлекать не только бюджетное финансирование, чтобы сохранить запланированный тренировочный процесс.

Мы, понимая, что у нас сейчас наступает самый ответственный этап подготовки к зимнему сезону, ищем различные возможности, в том числе и внебюджетные, чтобы не сорвать подготовку к зимнему сезону. Вот этим и занимаемся. Это наша ответственность, и мы стараемся это делать,

– подчеркнул президент федерации.

В то же время глава ФБУ заверил, что подготовка сборной продолжается, а проблемы с финансированием не привели к отмене сбора.

Команда едет, сбор проходит. Все хорошо. Надеемся, что ситуация с финансированием бюджета разрешится в ближайшее время и следующие сборы мы будем проводить по плану. Как это всегда делается с Министерством молодежи и спорта,

– добавил Иван Крулько.

IBU оплатит сбор только для 15 членов команды

Ранее телеграм-канал Biathlonnews сообщил, что подготовительный сбор женской команды А в Германии будет профинансирован за счет Международного союза биатлонистов (IBU).

Однако средства IBU покрывают проживание лишь 15 членов украинской делегации. В это число входят спортсмены, тренеры и медицинский персонал.

Из-за этого в Обергоф не смогут поехать все представительницы команды А. Часть спортсменок останется в Украине и проведет подготовительный сбор в Сянках.

Напомним, украинская биатлонистка Валерия Дмитренко заявляла, что ее фактически исключили из сборной во время восстановления после травмы. В Федерации биатлона Украины это опровергли.