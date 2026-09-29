Федерації біатлону України довелося шукати додаткові можливості, щоб не допустити зриву підготовки до зимового сезону. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів президент ФБУ Іван Крулько.

У федерації шукають додаткові кошти

Очільник біатлонної федерації підтвердив проблеми з фінансуванням і пояснив, як організація намагається їх вирішити.

Ми живемо у ситуації війни, де є проблеми з фінансуванням низки статей держбюджету. Про що публічно і неодноразово сказав Прем'єр-міністр України,

– сказав Крулько.

За словами президента ФБУ, нині триває найвідповідальніший етап підготовки до зимового сезону. Федерація намагається залучати не лише бюджетне фінансування, щоб зберегти запланований тренувальний процес.

Ми, розуміючи, що у нас зараз підходить найвідповідальніший етап підготовки до зимового сезону, знаходимо різні можливості, у тому числі й позабюджетні, для того, щоб не зривати підготовку до зимового сезону. Ось цим і займаємось. Це наша відповідальність і ми стараємось це робити,

– наголосив президент федерації.

Водночас очільник ФБУ запевнив, що підготовка збірної продовжується, а проблеми з фінансуванням не призвели до скасування збору.

Команда їде, збір відбувається. Все добре. Сподіваємось, що ситуація з фінансуванням бюджету вирішиться найближчим часом і наступні збори ми будемо проводити планово. Як це завжди робиться з Міністерством молоді і спорту,

– додав Іван Крулько.

IBU оплатить збір лише для 15 членів команди

Раніше телеграм-канал Biathlonnews повідомив, що підготовчий збір жіночої команди А в Німеччині буде профінансований коштом Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Однак кошти IBU покривають проживання лише 15 членів української делегації. До цієї кількості входять спортсмени, тренери та медичний персонал.

Через це до Обергофа не зможуть поїхати всі представниці команди А. Частина спортсменок залишиться в Україні та проведе підготовчий збір у Сянках.

Нагадаємо, українська біатлоністка Валерія Дмитренко заявляла, що її фактично викреслили зі збірної під час відновлення після травми. У Федерації біатлону України це заперечили.