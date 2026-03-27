Доллар по 5 гривен, президент Ющенко: какой была Украина, когда в последний раз играла на чемпионате мира

С момента первого и единственного участия сборной Украины по футболу в финальной части чемпионата мира прошло почти 20 лет. Это была команда страны с другими экономическими реалиями, другими ключевыми деятелями, но таким же эмоциональным отношением к спорту.

24 Канал предлагает вспомнить, как жила Украина в 2006 году, когда под руководством Олега Блохина Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Александр Шовковский и другие сборники покоряли футбольные поля Германии.

Каким был курс доллара в 2006 году?

Стоимость американской валюты 20 лет назад все еще определялась зафиксированным Национальным банком курсом гривны.

За 1 доллар нужно было отдать легендарные 5 гривен и 5 копеек. До мирового финансового кризиса и резкой просадки курса оставалось аж два года.

Кто руководил страной в 2006 году?

Это был второй год президентского срока Виктора Ющенко, во время которого страну охватил политический кризис, известный как Коалицияда-2006.

После парламентских выборов весной, победу в которых одержала пророссийская Партия регионов, в течение 4 месяцев в Верховной Раде не могли сформировать демократическое большинство. Этим воспользовался Виктор Янукович: регионалы добились измены социалистами провластного блока и создали так называемую "антикризисную коалицию".

Янукович стал премьер-министром и начал повторное восхождение на вершину украинской политики, которое через 8 лет завершится Революцией Достоинства, расстрелами на Майдане, аннексией Крыма и изгнанием диктатора из страны.

Кто был мэром Киева?

До победы на выборах городского головы Виталия Кличко оставалось еще немало времени, а в 2006 году главой столицы стал "космонавт" Леонид Черновецкий, который опередил бывшего чемпиона мира по боксу.

Политик запомнится одиозными заявлениями, любовью к бабушкам, обвинениями в употреблении наркотиков, дерибаном земли и "молодой командой".

Как вела себя Россия?

Соседняя страна уже вела против Украины войну, но пока только газовую. Россияне захотели в пять раз поднять для нашего государства цену на голубое топливо.

В конце концов стоимость составила 95 долларов за тысячу кубометров вместо 250, но была создана компания РосУкрЭнерго. На протяжении лет она будет выступать посредником в газовых отношениях между Киевом и Москвой, что сопровождалось коррупцией, откатами и политическим шантажом.

Как Украина выступила на чемпионате мира?



Дебют "сине-желтых" выдался болезненным: в первом матче группового этапа мы потерпели поражение со счетом 0:4 от Испании. Тогда украинские болельщики надолго запомнили имя швейцарского рефери Массимо Бузакки, который совершенно непонятным образом удалил защитника команды Олега Блохина Владислава Ващука и назначил в ворота Александра Шовковского пенальти.

К счастью, остальные наши соперники в группе оказались более простыми. Саудовскую Аравию украинцы разгромили 4:0, а Тунис обыграли минимально благодаря голу Андрея Шевченко с пенальти.

1/8 финала со Швейцарией выдалась безголевой, но ту серию пенальти имени Шовковского запомнил весь мир: впервые на чемпионатах мира голкипер не пропустил в серии ни одного мяча.

В четвертьфинале Италия оказалась нам не по зубам. Но то достижение остается самым высоким для национальной сборной за все время независимой Украины.