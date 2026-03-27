24 Канал пропонує згадати, як жила Україна у 2006 році, коли під орудою Олега Блохіна Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Олександр Шовковський та інші збірники підкорювали футбольні поля Німеччини.

Яким був курс долара у 2006 році?

Вартість американської валюти 20 років тому все ще визначалася зафіксованим Національним банком курсом гривні.

За 1 долар потрібно було віддати легендарні 5 гривень і 5 копійок. До світової фінансової кризи і різкої просадки курсу залишалося аж два роки.

Хто керував країною у 2006 році?

Це був другий рік президентського терміну Віктора Ющенка, під час якого країну охопила політична криза, відома як Коаліціяда-2006.

Після парламентських виборів навесні, перемогу в яких здобула проросійська Партія регіонів, упродовж 4 місяців у Верховній Раді не могли сформувати демократичну більшість. Цим скористався Віктор Янукович: регіонали домоглися зради соціалістами провладного блоку і створили так звану "антикризову коаліцію".

Янукович став прем'єр-міністром і розпочав повторне сходження на вершину української політики, яке через 8 років завершиться Революцією Гідності, розстрілами на Майдані, анексією Криму і вигнанням диктатора з країни.

Хто був мером Києва?

До перемоги на виборах міського голови Віталія Кличка залишалося ще чимало часу, а у 2006 році очільником столиці став "космонавт" Леонід Черновецький, який випередив колишнього чемпіона світу з боксу.

Політик запам'ятається одіозними заявами, любов'ю до бабусь, звинуваченнями у вживанні наркотиків, дерибаном землі і "молодою командою".

Як поводилася Росія?

Сусідня країна вже вела проти України війну, але поки лише газову. Росіяни захотіли в п'ять разів підняти для нашої держави ціну на блакитне паливо.

Зрештою вартість склала 95 доларів за тисячу кубометрів замість 250, але була створена компанія РосУкрЕнерго. Упродовж років вона виступатиме посередником у газових відносинах між Києвом і Москвою, що супроводжувалося корупцією, відкатами і політичним шантажем.

Як Україна виступила на чемпіонаті світу?



Збірна України з футболу на ЧС-2006 / фото з відкритих джерел

Дебют "синьо-жовтих" видався болючим: у першому матчі групового етапу ми зазнали поразки з рахунком 0:4 від Іспанії. Тоді українські вболівальники надовго запам'ятали ім'я швейцарського рефері Массімо Бузакки, який абсолютно незрозумілим чином видалив захисника команди Олега Блохіна Владислава Ващука і призначив у ворота Олександра Шовковського пенальті.

На щастя, інші наші суперники в групі виявилися простішими. Саудівську Аравію українці розгромили 4:0, а Туніс обіграли мінімально завдяки голу Андрія Шевченка з пенальті.

1/8 фіналу зі Швейцарією видалася безгольовою, але ту серію пенальті імені Шовковського запам'ятав весь світ: вперше на чемпіонатах світу голкіпер не пропустив у серії жодного м'яча.

У чвертьфіналі Італія виявилася нам не по зубах. Але те досягнення залишається найвищим для національної збірної за весь час незалежної України.