Команда Сергія Реброва зазнала болючої поразки від Швеції, повідомляє 24 Канал.

Як завершився матч Україна – Швеція?

Маючи величезну перевагу за володінням м'ячем, збірна України фактично не створила жодних проблем захисту Швеції. Перший удар у площину воріт стався лише на 51-ій хвилині.

Натомість скандинави вели у рахунку після першої ж атаки завдяки результативному замиканню Дьокереша після прострілу Нюгрена.

Дебют другої половини гри теж був провальним для України. Нападник Арсенала оформив дубль. А згодом вибіг на побачення з Анатолієм Трубіним і змусив голкіпера сфолити у власному штрафному. Виконувати пенальті взявся сам форвард – і оформив хет-трик.

Невеличка приємна мить у грі – гол Матвія Пономаренка на останній хвилині. Для нападника Динамо це був дебют за збірну, і одразу ж із забитим м'ячем.

1:3 – сумний матч у виконанні України, яка втрачає мрію зіграти на чемпіонаті світу.

Українська асоціація футболу стверджувала, що перед тренерським штабом Сергія Реброва стояло завдання вийти на Мундіаль. Чекаємо на оцінку роботи головного тренера з боку чиновників.

Коли тепер Україна зіграє наступний матч?

Календар команди на весняний збір не змінюється: 31 березня ми маємо зіграти на арені у Валенсії.

От тільки замість фіналу плей-оф і боротьби за путівку на Мундіаль це буде товариська гра з невдахою іншої пари – добре нам знайомою збірною Албанії, з якою у минулій Лізі Націй Україна обмінялася перемогами.

Коли для збірної України розпочнеться новий цикл?

Восени головна команда розпочне виступи у новому розіграші Ліги Націй.

Там нашими суперниками у групі в дивізіоні B будуть команди Угорщини, Північної Ірландії і Грузії.