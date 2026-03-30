Не Ребров и не Блохин: с каким тренером сборная Украины имела лучшие результаты

За время своих выступлений после обретения независимости сборная Украины по футболу имела 13 главных тренеров, которые работали на полноценной основе, и еще несколько исполняющих обязанности. Среди них трудно определить наиболее успешного.

24 Канал сравнил статистику всех наставников и пришел к интересному выводу. Хотя лучшие достижения национальной команды – четвертьфинал чемпионата мира и четвертьфинал Евро – обычно связывают с именами Олега Блохина и Андрея Шевченко, оба они уступают другому тренеру.

Кто из тренеров сборной Украины одержал больше всего побед?

По чистому количеству победных матчей действительно трудно составить конкуренцию Олегу Блохину, который за две каденции во главе главной команды привел ее к успеху в 28 матчах. Андрей Шевченко здесь будет вторым с результатом в 25 выигранных поединков.

Однако справедливее применить такой показатель как процент одержанных побед. И здесь лучшим оказывается совсем другой коуч: Михаил Фоменко.

Всего под руководством ныне покойного наставника сборная Украины провела 37 игр, в которых 24 раза была сильнее соперника. А это 64,8% в пересчете на долю побед.

Наиболее памятная победа – это, конечно же, 2:0 над сборной Франции в отборе на чемпионат мира-2014, когда голы Андрея Ярмоленко и Романа Зозули на "Олимпийском" в Киеве заставили нас верить в то, что сборная Украины наконец достигла топ-статуса и может навязать борьбу даже сильнейшим.



Украина – Франция 2:0 / фото Zbirna

К сожалению, после того было поражение в Париже 0:3. Однако киевская игра до сих пор остается одной из лучших в истории главной команды.

А как же Мирон Маркевич?

Вот в этом и заключается ловушка с процентами: Фоменко опережает тренер, который провел во главе сборной всего 4 матча.

Да, Мирон Маркевич не просто имеет 75% побед, он еще и единственный тренер украинской сборной, который не потерпел ни одного поражения.

Но стоит все же учитывать, что Маркевич так и не провел ни одного официального матча. Да и 4 игры – это маловато, чтобы делать выводы.

Чего достиг со сборной Сергей Ребров?