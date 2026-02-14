Милевский убежден, что подопечным Сергея Реброва будет очень сложно. Соперников, которые выпали "сине-желтым", экс-футболист назвал "колючими", пишет Украинский футбол.

Смотрите также Сборная Украины получила соперников в Лиге наций-2026/2027

Какой прогноз Милевского на Лигу наций?

Артем Милевский считает, что даже грузины, которые на бумаге выглядят аутсайдерами группы, могут создать для Украины проблемы.

Они с Кварацхелией в последнее время выступают прилично, чего только стоит победа над Португалией на Евро. Потенциал у молодого поколения грузин хороший. В Грузии будет сложно играть при колоссальной поддержке трибун,

– рассказал Милевский.

Экс-нападающий также напомнил, что в Северной Ирландии очень сложные погодные условия, там дуют ветры скоростью 100 километров в час. Футболистов "айришей" Милевский назвал "топорами".

Что касается Венгрии, то Артем советует быть осторожными, потому что эта команда "бывает кусачей". Милевский, который сам успел поиграть в венгерском чемпионате, ожидает заполненные трибуны и очень горячую поддержку сборной, что усложняет для Украины задачу.

Все команды в нашей группе на одном уровне. Сборная Украины может занять как первое место, так и последнее. Посмотрим. Будем болеть, но группа нам могла достаться и легче,

– подытожил Милевский.

Что надо знать о Лиге наций?