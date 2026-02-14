"Может занять последнее место": Милевский дал мрачный прогноз для сборной Украины в Лиге наций
- Артем Милевский считает, что сборная Украины может занять последнее место в Лиге наций из-за сложных соперников.
- Группа B2 состоит из Украины, Грузии, Северной Ирландии и Венгрии, матчи состоятся в сентябре-ноябре 2026 года.
Бывший игрок Динамо и сборной Украины по футболу Артем Милевский поделился своими ожиданиями от следующего сезона Лиги наций. По его мнению, наша сборная может бороться за выживание в дивизионе B.
Милевский убежден, что подопечным Сергея Реброва будет очень сложно. Соперников, которые выпали "сине-желтым", экс-футболист назвал "колючими", пишет Украинский футбол.
Какой прогноз Милевского на Лигу наций?
Артем Милевский считает, что даже грузины, которые на бумаге выглядят аутсайдерами группы, могут создать для Украины проблемы.
Они с Кварацхелией в последнее время выступают прилично, чего только стоит победа над Португалией на Евро. Потенциал у молодого поколения грузин хороший. В Грузии будет сложно играть при колоссальной поддержке трибун,
– рассказал Милевский.
Экс-нападающий также напомнил, что в Северной Ирландии очень сложные погодные условия, там дуют ветры скоростью 100 километров в час. Футболистов "айришей" Милевский назвал "топорами".
Что касается Венгрии, то Артем советует быть осторожными, потому что эта команда "бывает кусачей". Милевский, который сам успел поиграть в венгерском чемпионате, ожидает заполненные трибуны и очень горячую поддержку сборной, что усложняет для Украины задачу.
Все команды в нашей группе на одном уровне. Сборная Украины может занять как первое место, так и последнее. Посмотрим. Будем болеть, но группа нам могла достаться и легче,
– подытожил Милевский.
Что надо знать о Лиге наций?
- Украина на жеребьевке попала в группу B2 с Грузией, Северной Ирландией и Венгрией.
- Матчи будут проходить в сентябре-ноябре 2026 года. Первые четыре тура будут сыграны с минимальными интервалами между поединками.
- Команда на первом месте гарантирует себе повышение в Лигу А. Второе и третье места предусматривают стыковые матчи за поднятие или выживание. Последняя сборная в квартете вылетит в Лигу C.