Украина никогда не проходила плей-офф на чемпионат мира: удастся ли разбить проклятие

Свое единственное участие в чемпионате мира по футболу в 2006 году сборная Украины обеспечила, выиграв отборочную группу. Зато каждая попытка попасть на Мундиаль через сито плей-офф завершалась фиаско.

24 Канал предлагает вспомнить историю неудач украинской команды в плей-офф – в надежде на то, что это проклятие наконец упадет со Швецией, а затем Польшей или Албанией.

ЧМ-1998. Проиграли будущим бронзовым призерам



Украина – Хорватия, 1997 год / фото Zbirna

Первая попытка преодолеть плей-офф пришлась на 1997 год, когда команда под руководством Йожефа Сабо волей жребия должна была противостоять хорватам. К сожалению, именно тогда у "клетчатых" было золотое поколение.

После поражения 0:2 на выезде ответный матч в Киеве в присутствии 70 тысяч зрителей был для сборной уже значительно качественнее. Благодаря голу Шевченко удалось зафиксировать ничью 1:1, но этого было недостаточно. На Мундиаль во Францию поехали хорваты – и там они впервые в своей истории станут бронзовыми призерами.

ЧМ-2002. Не смогли удержать Бундесмашину



Украина – Германия, 2001 год / фото impromptuinc

Сборная времен Валерия Лобановского имела в своем составе настоящих звезд, выступавших в топ-лигах Европы – праймового Андрея Шевченко, Олега Лужного, Сергея Реброва, Виктора Скрипника.

Но против Германии этого было мало. Домашняя игра подарила надежду – 1:1, гол в активе Геннадия Зубова. Но на выезде случилась катастрофа: за первые 15 минут матча украинцы пропустили трижды. 4:1 в итоге с голом Шевченко – мы снова не поехали на Мундиаль, а наш соперник добрался до финала, где уступил Бразилии.

ЧМ-2010. Слезы Шевченко



Украина – Греция, 2009 год / фото Sport Express

Этот кадр с дождливой Донбасс-Арены до сих пор разбивает сердце. Андрей Шевченко понимал, что Мундиаль-2010 был его последним шансом сыграть на уровне чемпионатов мира. На пути стояла Греция.

0:0 на выезде и абсолютно бледное поражение 0:1 в Донецке, где матч еще и сопровождался ужасным скандалом с накрученной стоимостью билетов. Шевченко еще будет сиять на Евро-2012, но в Южную Африку он не поехал, как и вся сборная под руководством Алексея Михайличенко.

ЧМ-2014. Как фанера над Парижем



Украина – Франция, 2013 год / фото Zbirna

Покойный ныне Михаил Фоменко в роли главного тренера сборной Украины вызвал немало критики. Но именно с ним команда одержала одну из самых ярких побед в своей истории. 2:0 над французами в плей-офф Мундиаля с голами Зозули и Ярмоленко – казалось, вот он, момент, когда проклятие падет.

Тем больнее было падение в ответном матче. "Ле Бле" взяли и вкатали нам три мяча и забрали путевку на Мундиаль в Бразилии как-то до неприличия легко. В течение недели мы верили, что стали топ-сборной – но реальность оказалась жестокой.

ЧМ-2022. Было близко



Украина – Уэльс, 2022 год / фото УАФ

Формат плей-офф изменился: вместо противостояния с одной командой дома и на выезде нужно было играть условные полуфинал и финал. И все это должно было произойти в марте 2022 года – но Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Матчи были перенесены на июнь, и к тому времени Украине удалось сделать главное – отстоять государственность. А сборная в своем первом матче ярко обыграла Шотландию 3:1. Голы забивали Ярмоленко, Яремчук и Довбык.

Оставался один шаг: обыграть Уэльс, который не казался таким уж грозным соперником. Но судьба снова сыграла с нами злую шутку. Автогол Ярмоленко дал возможность британцам поехать на экзотический Мундиаль в Катаре.