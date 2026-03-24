Когда любовь дала трещину: 5 самых громких расставаний звезд сборной Украины

Личная жизнь футболистов часто остается за кадром, но иногда расставания звезд сборной Украины становятся настоящими медийными событиями. Вспоминаем громкие истории, которые обсуждали не меньше, чем матчи.

Игроки главной команды страны всегда находятся под прицелом внимания – как на поле, так и вне его. Разрывы отношений, любовные треугольники и разводы не раз становились темой для заголовков и соцсетей, сообщает 24 Канал.

Три жены Александра Шовковского

Легендарный вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский пережил два развода. Особенно громким получилось расставание с Ольгой Аленовой. Их отношения длились более десяти лет, но завершились судебным процессом и резкими публичными заявлениями с обеих сторон.



Александр Шовковский с Ольгой Аленовой/Фото из соцсетей

После разрыва между бывшими супругами долгий период продолжались споры по воспитанию дочери и финансовым вопросам, пишет ТСН. История активно обсуждалась в украинских медиа, ведь Шовковский на тот момент был одним из самых известных спортсменов страны.

Сейчас экс-голкипер женат на Марине Кутеповой.

Новая любовь после первого брака Сергея Реброва

Нынешний главный тренер сборной Украины Сергей Ребров развелся со своей первой женой после многих лет совместной жизни. Впоследствии он женился во второй раз, что стало неожиданностью для части футбольного сообщества и болельщиков.

По информации "1 минута", новые отношения начались еще до официального завершения первого брака, что и вызвало волну слухов и обсуждений в прессе.



Сергей Ребров со второй женой – Анной/Фото из инстаграма женщины

Отношения с Анной Ребров тщательно скрывал от общественности, поскольку на тот момент еще был женат на предыдущей пассии Людмиле.

Со временем ситуация утихла, а сам Ребров сейчас редко комментирует личную жизнь, сосредотачиваясь на тренерской карьере.

Андрей Пятов: развод после 19 лет вместе

Бывший вратарь Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов в 2024 году официально подтвердил развод с супругой Юлией после 19 лет брака. Пара воспитывала четверых детей и считалась одной из самых крепких в отечественном футболе.



Андрей Пятов с экс-супругой Юлией/Фото из соцсетей

Сам Пятов публично признал, что именно его ошибки стали одной из причин разрыва, пишет Sport-express. Решение, по словам супругов, было мучительным, но взвешенным и принятым после длительных попыток сохранить семью.

Любовный треугольник: Борячук – Зинченко – Седан

История с Александром Зинченко, Андреем Борячуком и журналисткой Владой Седан в свое время стала одной из самых обсуждаемых в футбольных соцсетях. Сначала Седан встречалась с Борячуком, однако впоследствии ее отношения с игроком прекратились.



Футболисты сборной Украины в компании своих подруг/Фото из соцсетей

Позже девушка закрутила роман с футболистом национальной сборной Зинченко, за которого впоследствии вышла замуж. Хотя сами герои любовного треугольника не комментировали ситуацию публично, в медиа периодически появлялась новая информация.



Александр Зинченко делает предложение Владе/Фото из инстаграма Седан

Как рассказала изданию "Блик" бывшая девушка форварда киевского Динамо Эдуардо Герреро – Кристина Крыжановская, которая лично знакома с парой, Влада выбрала Зинченко из-за того, что он мог больше ей дать в финансовом плане, чем Борячук.

Супряга – Бондарь – Савина: конфликт, который вышел в публичную плоскость

Еще один громкий любовный треугольник связан с Владиславом Супрягой, Валерием Бондарем и телеведущей Дарьей Савиной. По сообщению издания "Фокус", экс-нападающий Динамо откровенно заявлял, что после разрыва с Савиной прекратил любое общение и не поддерживает контактов с Бондарем.

У нас с ней нет дружеских отношений. Валерию Бондарю я не пожму руки – он очень некрасиво поступил. После того, что он сделал, никаких партнерских отношений быть не может,

– сказал Супряга.



Валерий Бондарь и Дарья Савина/Фото из соцсетей

Савина впоследствии вышла замуж за Бондаря, а история с их отношениями стала темой многочисленных интервью и обсуждений в футбольных медиа.