У сборной Украины по футболу будут три дебютанта: инсайдер слил список Реброва

Уже в понедельник тренерский штаб сборной Украины объявит список футболистов, которые получат вызов на матчи плей-офф отбора к чемпионату мира. В нем из-за эпидемии травм в главной команде точно появятся новые имена.

Отсутствие Александра Зинченко, Артема Довбыка и потенциально Николая Матвиенко, Арсения Батагова и Александра Зубкова заставляет Сергея Реброва искать альтернативу. По информации инсайдера Игоря Бурбаса, дебютные вызовы могут получить два игрока Полесья и один Динамо.

Кто может дебютировать за сборную Украины?

В расширенный список футболистов главной команды, как пишет Игорь Бурбас, попадут трое игроков, которые ранее не привлекались к национальной сборной. Это нападающий Динамо Матвей Пономаренко, а также представители Полесья Игорь Краснопир и Борис Крушинский.

Все трое вряд ли окажутся в основном составе и попадут в число резервных сборников. Однако окончательное решение по этому поводу еще не принято. У Сергея Реброва остаются одни сутки – в понедельник сборная должна обнародовать список вызванных на мартовские матчи.

Какие новости о составе сборной Украины?

Точно не смогут помочь команде в матче со Швецией защитник Ефим Конопля и хавбек Руслан Малиновский, которые имеют перебор желтых карточек. Оба при этом готовы сыграть в финале плей-офф, поэтому, вероятно, получат вызов.

Не приедут в главную команду травмированные Александр Зинченко и Артем Довбик, оба на длительном восстановлении от тяжелых травм.

Пока непонятной остается ситуация с Николаем Матвиенко из Шахтера, а также представителями Трабзонспора Арсением Батаговым и Александром Зубковым. Под большим вопросом возможность сыграть Владислава Великана, чье восстановление, вероятно, придется продлить до апреля.

А вот Георгий Судаков, судя по всему, смог вовремя разобраться со своими мышечными проблемами. По данным Flashscore, футболист Бенфики сыграл в матче чемпионата в субботу, 14 марта, против Ароуки.

