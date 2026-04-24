Должны были сыграть еще в марте: Украина узнала соперника в следующем контрольном матче

После завершения клубного сезона сборная Украины по футболу должна сыграть два товарищеских матча. Одним из соперников называли команду Дании, а другим может стать наш географический сосед.

В поисках оппонентов находится сборная Польши, которая тоже не смогла попасть на Мундиаль из-за шведов. По информации издания Fakt, вероятность матча с Украиной очень высока.

Кого поляки рассматривают в качестве соперников на летние контрольные матчи?

Польская футбольная ассоциация пока нашла себе лишь одного подтвержденного соперника – 3 июня "кадра" сыграет с Нигерией на стадионе "Народовы".

"Красно-белые" хотели бы провести еще одну игру против европейской команды. Переговоры велись с другими сборными, которые не смогли квалифицироваться на Мундиаль – в частности Косово, Грузией, Северной Ирландией и Люксембургом. Заинтересованность была и со стороны участника чемпионата мира – Турции.

Однако сейчас наиболее реальным вариантом считают сборную Украины. Для противостояния с нашей командой уже выбрали и дату, и стадион – 31 мая во Вроцлаве.

Интересно, что официально окно матчей национальных команд ФИФА открывается на день позже – 1 июня. Но поляки хотели бы как можно раньше отпустить сборников в отпуска, чтобы дать им возможность полноценно подготовиться к следующему сезону.

Какова история противостояний Украины и Польши?

Поляки – один из самых изученных нашей сборной соперников, ведь пути команд пересекались аж 10 раз.

Преимущество, к сожалению, на стороне наших соседей. Они одержали пять побед, в то время как Украина была сильнее 3 раза. Еще два матча завершились вничью.

Последняя пока встреча произошла в 2024 году перед Евро-2024. Команда Сергея Реброва потерпела довольно болезненное поражение 1:3, а единственный мяч в активе украинцев забил Артем Довбык.

Впрочем рано утверждать, что матч с поляками вообще состоится. Проект Взбірна убеждает, что команде не будут искать второго соперника, поэтому дело в июне ограничится одним поединком с Данией.