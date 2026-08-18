Лишь четверо из игроков символической сборной по-прежнему выступают в сине-желтой футболке. Зато нескольких громких фамилий в стартовом составе не оказалось, пишет 24 Канал.

Кто вошел в символическую сборную за 35 лет независимости



Символическая сборная Украины за 35 лет независимости

С позицией вратаря сомнений было немного: место в воротах досталось единственному голкиперу, который играл за Украину на чемпионате мира, да еще и первому в истории мундиалей, не пропустившему ни одного гола в серии пенальти, – Александру Шовковскому.

Пару центральных защитников составили Илья Забарный и Ярослав Ракицкий. На флангах в обороне – Виталий Миколенко и Олег Лужный.

В центре поля болельщики голосовали за одного опорного полузащитника и одного атакующего полузащитника. Победили Тарас Степаненко и Руслан Малиновский.

Пару вингеров составили Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка – Михаил Мудрик и Виктор Цыганков не смогли с ними конкурировать.

В атаке место Андрея Шевченко было очевидным. А вот пару ему составил Евгений Селезнев, хотя он уступает по количеству голов в составе основной команды Роману Яремчуку – 11 против 18. Кстати, так же – 11 мячей – забил и Артем Довбик, который тоже оказался вне списка.

Также бросается в глаза отсутствие таких знаковых для сборной игроков, как Александр Зинченко, Олег Гусев, Андрей Воронин, Руслан Ротань и Сергей Назаренко.