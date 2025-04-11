Сборная Украины досрочно квалифицировалась на Евро-2026

Сборная Украины по футзалу досрочно вышла на престижный турнир. "Сине-желтые" получили путевку на чемпионат Европы 2026 года.

Сборная Румынии сыграла против Германии в пятом туре отбора на Евро-2026. Румыны уступили немцам в очном противостоянии, что стало в пользу Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на Ассоциацию футзала Украины.

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Как сборная Украины вышла на Евро

Сборная Украины выиграла все пять матчей в квалификации на Евро-2026. Благодаря поражению румын "сине-желтые" досрочно вышли на престижный турнир.

Украина занимает первое место в группе за тур до конца. Сборная Румынии, что является следующим преследователем отстают на шесть очков и не имеет шансов занять первое место в группе.

Напомним, что в пятом туре сборная Украины разгромила Кипр. "Сине-желтые" забили 11 голов сопернику, а до этого уничтожили Германию со счетом 9:0.

К слову. Сборная Украины сыграет последний матч в отборе на Евро-2026 против Румынии – 15 апреля.

Чемпионат Европы по футзалу 2026 года состоится в Литве и Латвии. Турнир начнется 20 января и завершится 7 февраля 2026 года.