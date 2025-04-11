Збірна Румунії зіграла проти Німеччини у п'ятому турі відбору на Євро-2026. Румуни поступились німцям в очному протистоянні, що стало на користь України, повідомляє 24 канал із посиланням на Асоціацію футзалу України.

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Як збірна України вийшла на Євро

Збірна України виграла всі п'ять матчів у кваліфікації на Євро-2026. Завдяки поразці румунів "синьо-жовті" достроково вийшли на престижний турнір.

Україна посідає перше місце у групі за тур до кінця. Збірна Румунії, що є наступним переслідувачем відстають на шість очок та не має шансів посісти перше місце у групі.

Нагадаємо, що у п'ятому турі збірна України розгромила Кіпр. "Синьо-жовті" забили 11 голів супернику, а до цього знищили Німеччину з рахунком 9:0.

До слова. Збірна України зіграє останній матч у відборі на Євро-2026 проти Румунії – 15 квітня.

Чемпіонат Європи з футзалу 2026 року відбудеться у Литві та Латвії. Турнір розпочнеться 20 січня та завершиться 7 лютого 2026 року.