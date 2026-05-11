Сбежал в Россию, получил ранение на фронте: где сейчас участники последнего для Украины элитного хоккейного ЧМ

Сборная Украины по хоккею вышла в элитный дивизион мирового хоккея и в следующем году выступит на Мундиале в Германии. Последний раз среди сильнейших наша команда была почти 20 лет назад.

В 2007-м "сине-желтые" не смогли навязать борьбу в группе лучших хоккейных сборных мира. 24 Канал рассказывает, где сейчас игроки того состава сборной Украины.

Как Украина выступила на чемпионате мира по хоккею в 2007 году?

Как отмечает Википедия, чемпионат мира-2007 проходил в России – в Москве и Мытищах. Украина оказалась в одной группе с россиянами, финнами и датчанами.

К сожалению, групповой этап команда провалила, проиграв все три игры с общим счетом 4:17. Особенно болезненным было поражение в игре с будущими агрессорами – 1:8 без шансов.

Таким образом украинская команда должна была бороться за выживание с другими неудачниками квартетов. В турнире на выбывание мы были биты Латвией 0:5, выиграли у Норвегии 3:2, но в решающей игре, которая стала самым результативным поединком Мундиаля, не справились с Австрией – 4:8.

Поэтому по итогам чемпионата мира Украина выбыла в дивизион IA, откуда не могла подняться обратно в элиту практически 20 лет.

Где сейчас хоккеисты, которые играли на чемпионате мира 2007 года?

Судьба последнего "элитного" поколения украинской сборной сложилась очень по-разному. Как отмечает NV, кто-то нашел себя в тренерском деле, кто-то вообще отошел от хоккея, некоторые стали на защиту Украины в полномасштабной войне, а некоторые оказались предателями.

Голкиперы Александр Федоров і Игорь Карпенко стали коучами: первый работает в Киев Кэпиталз, второй тренирует вратарей в сборной Украины, входя в штаб Дмитрия Христича. Также приложился к успеху нашей команды и возвращению в элиту в этом году нападающий Олег Шафаренко. Артем Гниденко возглавлял студенческую сборную Украины на Универсиаде-2025, добыл с командой бронзовые медали.

Андрей Срюбко тоже сделал тренерскую карьеру, был во главе национальной команды в 2018-2019 годах, а сейчас работает с молодежкой. Юрий Гунько и Роман Сальников входят в штаб Киев Кэпиталз. Вячеслав Тимченко ассистирует тренеру другого столичного коллектива – Сокола.

Зато Юрий Наваренко подался в Россию, где остался даже после начала большой войны. Сейчас тренирует клуб ЦСК ВВС, связанный с армией оккупантов. Так же сбежал в РФ Вячеслав Завальнюк, получил российский паспорт и вошел в штаб команды Молодежной лиги Чайка. Александр Матерухин выбрал тоже далеко не самую удачную страну для своего будущего – он остался в Беларуси и тренировал там Могилев, но был уволен из-за плохих результатов.

Александр Матвийчук присоединился к Вооруженным Силам Украины. Летом 2025 года получил тяжелое ранение на фронте, сейчас собирается написать книгу о своей истории в армии. Василий Бобровников слухи в теробороне, потом стал водителем кареты скорой помощи.

Так же больше не в спорте Виталий Семенченко: у него частная компания, которая занимается пищевым бизнесом.