Сборная Украины осталась без тренера: переговоры продолжаются

Тренерский тандем Дмитрия Христича и Олега Шафаренко сумел впервые за 20 лет вывести сборную Украины в элитный дивизион мирового хоккея. Однако даже этот успех не гарантирует специалистам продолжение работы во главе команды.

На данный момент сборная Украины официально осталась без тренера, поскольку контракты Христича и Шафаренко истекли. Переговоры о продлении продолжаются, но они оказались довольно сложными, пишет "Суспильне Спорт".

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Почему Христич и Шафаренко не продлевают договор с федерацией хоккея?

Контракт тренера и его ассистента был рассчитан на один год, и его срок подошел к концу. Понятно, что на фоне возвращения Украины на элитный чемпионат мира руководство Федерации хоккея заинтересовано в том, чтобы тренеры продолжили работу и выступили с командой в следующем году на мировом первенстве.

Но препятствием для подписания нового контракта стал финансовый вопрос. Дмитрий Христич и Олег Шафаренко хотели бы получить в новом соглашении более выгодные условия оплаты труда с учетом того, чего они смогли добиться со сборной. Тем более что федерацией поставлена крайне сложная задача: выход на Мундиале в стадию плей-офф.

Если сторонам не удастся договориться, у федерации есть альтернативный вариант. Вместо Христича и Шафаренко к работе с основной командой могут приступить руководители сборной до 18 лет – Александр Бобкин и Руслан Борисенко.

Чего ожидать от выступления Украины на чемпионате мира-2027?

Турнир пройдет с 14 по 30 мая 2027 года в Германии в двух городах – Дюссельдорфе и Маннхайме.

Украина оказалась в группе А, где нет ни одного легкого соперника: за место в четверке лучших для выхода в плей-офф придется бороться с Финляндией, Швейцарией, Швецией, Германией, Латвией, Австрией и Словенией.

С такими серьезными соперниками даже удержаться в элите уже является очень сложной задачей. Чтобы не вылететь обратно в дивизион IA, украинцам нужно не занять в группе последнее, восьмое место.