30-летний игрок имеет российское происхождение, но является гражданином Украины. Он подтвердил "Футбол24+", что в настоящее время служит в Вооруженных Силах.

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Что известно о мобилизации Захарченко?

Вратарь не раскрыл подробностей того, как присоединился к армии. Единственное, что он сообщил журналистам, – это то, что сейчас уже находится в армейском расположении.

В официальных каналах хоккейного клуба "Кременчуг" информации о мобилизации их игрока пока нет. Болельщики еще раньше заметили, что вратаря нет на фото команды из отпуска, и спрашивали в комментариях, где он.

Еще в начале полномасштабного вторжения в Херсоне хоккеист попал под российскую оккупацию. Но впоследствии ему удалось выехать в подконтрольные регионы.

Какие достижения у Захарченко?

30-летний вратарь известен тем, что стал первым в истории чемпионата Украины игроком своей позиции, сумевшим забросить шайбу.

Вместе с "Кременчуком" в последнее время он завоевал золото и серебро чемпионата Украины. В 2025 году стал лучшим игроком Кубка Украины, отыграв все три своих матча без пропущенных шайб.

В сборной Украины Захарченко выступал с 2015 года. На его счету 47 сыгранных матчей.