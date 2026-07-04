30-річний гравець має російське походження, але є громадянином України. Він підтвердив "Футбол24+", що наразі перебуває у лавах Збройних Сил.

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Що відомо про мобілізацію Захарченка?

Голкіпер не розкрив деталей того, як приєднався до війська. Єдине, що він повідомив журналістам, це те, що зараз вже перебуває в армійському розташуванні.

В офіційних каналах хокейного клубу Кременчук інформації про мобілізацію їхнього гравця наразі немає. Вболівальники ще раніше помітили, що голкіпера немає на фото команди з відпустки і запитували у коментарях, де він.

Ще на початку повномасштабного вторгнення у Херсоні хокеїст потрапив у російську окупацію. Але згодом йому вдалося виїхати до підконтрольних регіонів.

Які досягнення має Захарченко?

30-річний голкіпер відомий тим, що став першим в історії чемпіонату України гравцем свого амплуа, який зміг закинути шайбу.

Разом з Кременчуком останнім часом він здобув золото та срібло української першості. У 2025 році став найкращим гравцем Кубка України, коли відіграв усі три своїх матчі без пропущених шайб.

У збірній України Захарченко виступав з 2015 року. Має 47 зіграних матчів.