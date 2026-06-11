Чинний чемпіон України з хокею готується до нового етапу у своїй історії. Кияни вирішили спробувати сили за кордоном і вже знайшли незвичний формат для виступів у престижній європейській лізі, пише "Суспільне Спорт".

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Які зміни чекають на Сокіл?

Як повідомили під час презентації оновленого проєкту польського клубу Сянок, саме ця команда наступного сезону виступатиме в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі, але основу її складу сформують хокеїсти київського Сокола. Український клуб фактично об'єднався з польською командою, яка переживала серйозні фінансові труднощі.

Відомо, що спортивним директором нового проєкту стане керівник Сокола В'ячеслав Лецкан, а головним тренером залишиться Олег Шафаренко. Бюджет об'єднаної команди оцінюють приблизно в один мільйон євро.

Виступи в Україні теж будуть

Попри виступи в Польщі, Сокіл не відмовлятиметься від участі в чемпіонаті України та Континентальному кубку. Таким чином київський клуб фактично поєднуватиме одразу кілька турнірів, отримавши шанс регулярно грати на значно вищому рівні конкуренції.

Цікаво, що ще у квітні керівництво Сокола лише розглядало варіанти участі в чемпіонатах Польщі, Румунії або навіть другому дивізіоні Словаччини. У підсумку кияни зупинилися на найамбітнішому сценарії та вже з нового сезону дебютують в еліті польського хокею.