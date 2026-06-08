Міжнародна федерація хокею (IIHF) продовжує тримати Росію поза своїми турнірами. Це викликало чергову хвилю обурення серед представників російського спорту, повідомляє sovsport.

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Як на це реагують в Росії?

Дворазовий олімпійський чемпіон та колишній президент Федерації хокею Росії Борис Майоров різко відреагував на інформацію про відсутність російської збірної на чемпіонаті світу 2027 року.

Ветеран заявив, що рішення міжнародних хокейних чиновників є проявом русофобії. За його словами, спортсмени не повинні нести відповідальність за політичні події.

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Міжнародній федерації спочатку варто було б звернути увагу на рішення Дисциплінарного комітету, який визнав некоректність відсторонення російської команди. Треба було займатися цією справою, і тільки потім формувати групи. Але вони не хочуть. Це антирадянщина, чиста русофобія! Нас там не хочуть бачити. Вони задоволені тим, що відбувається. Вони складають групи, не вирішуючи долі Росії,

– заявив Майоров.

Втім, саме через повномасштабне вторгнення Росії в Україну національні команди країни-агресорки були відсторонені від міжнародних турнірів ще у 2022 році.

IIHF не змінює позицію щодо країни-агресорки

Чемпіонат світу з хокею 2027 року прийматиме Німеччина. Згідно з актуальною позицією IIHF, збірні Росії та Білорусі залишаються відстороненими від участі в турнірах федерації через безпекові та політичні причини, пов'язані з війною проти України. У самій Росії такі рішення регулярно називають дискримінаційними.

Водночас юнацькій та жіночій збірним Білорусі дозволили виступати у міжнародних турнірах, а також анулювали рішення про недопуск росіян до змагань починаючи з наступного сезону.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з хокею-2027 в елітному дивізіоні вперше за два десятиліття зіграє збірна України.