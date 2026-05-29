Збірним Білорусі дозволили виступати в юнацьких та жіночих турнірах, а також анулювали рішення про недопуск росіян до змагань починаючи з наступного сезону. Організатори пішли на поступки диктаторським режимам, прикриваючись неоднозначними аргументами, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про повернення росіян?

Міністр спорту і глава Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов на своїй сторінці в телеграмі повідомив, що дисциплінарна рада IIHF скасувала січневе рішення Ради організації про продовження відсторонення російських збірних. За його словами, міжнародна федерація не змогла надати достатніх аргументів для подальшого недопуску з міркувань безпеки.

Він також зазначив, що наступним кроком має стати нове засідання керівних органів IIHF, де розглядатиметься питання допуску збірних Росії до світових хокейних змагань.

Водночас у міжнародній федерації зазначили, що рішення не означає автоматичного повернення російських команд на світову арену.

Збірні Білорусі гратимуть вже з наступного сезону

IIHF дозволила білоруським командам повернутися до участі в трьох міжнародних турнірах збірних: юнацьких чемпіонатах світу U18 серед чоловіків та жінок, а також дорослому чемпіонаті світу серед жінок, йдеться на сайті організації.

Водночас дорослий чоловічий чемпіонат світу та інші топтурніри в заяві не згадуються. Відтак санкції щодо головної чоловічої збірної Білорусі наразі залишаються чинними.

Жорстка відповідь України

Українська сторона миттєво відреагувала на цей ніж у спину від міжнародних партнерів. Федерація хокею України виступила з офіційною заявою, в якій засудила цинічний крок IIHF та назвала його легітимізацією агресії.

Наразі українські дипломати та спортивні функціонери готують апеляцію та закликають інші цивілізовані країни оголосити бойкот будь-яким змаганням, де братимуть участь хокеїсти з Росії та Білорусі.