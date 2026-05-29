Сборным Беларуси разрешили выступать в юношеских и женских турнирах, а также аннулировали решение о недопуске россиян к соревнованиям начиная со следующего сезона. Организаторы пошли на уступки диктаторским режимам, прикрываясь неоднозначными аргументами, сообщает 24 Канал.

Что известно о возвращении россиян?

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на своей странице в телеграмме сообщил, что дисциплинарный совет IIHF отменил январское решение Совета организации о продлении отстранения российских сборных. По его словам, международная федерация не смогла предоставить достаточных аргументов для дальнейшего недопуска по соображениям безопасности.

Он также отметил, что следующим шагом должно стать новое заседание руководящих органов IIHF, где будет рассматриваться вопрос допуска сборных России к мировым хоккейным соревнованиям.

В то же время в международной федерации отметили, что решение не означает автоматического возвращения российских команд на мировую арену.

Сборные Беларуси будут играть уже со следующего сезона

IIHF позволила белорусским командам вернуться к участию в трех международных турнирах сборных: юношеских чемпионатах мира U18 среди мужчин и женщин, а также взрослом чемпионате мира среди женщин, говорится на сайте организации.

В то же время взрослый мужской чемпионат мира и другие топ-турниры в заявлении не упоминаются. Поэтому санкции в отношении главной мужской сборной Беларуси пока остаются в силе.

Жесткий ответ Украины

Украинская сторона мгновенно отреагировала на этот нож в спину от международных партнеров. Федерация хоккея Украины выступила с официальным заявлением, в котором осудила циничный шаг IIHF и назвала его легитимизацией агрессии.

Сейчас украинские дипломаты и спортивные функционеры готовят апелляцию и призывают другие цивилизованные страны объявить бойкот любым соревнованиям, где будут участвовать хоккеисты из России и Беларуси.