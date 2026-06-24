Сборная Украины по волейболу победила одну из сильнейших команд мира – Бразилию

Сборная Украины по волейболу совершила одну из главных сенсаций нынешнего розыгрыша Лиги наций. "Сине-желтые" одолели одного из фаворитов турнира – Бразилию, одержав важную победу в борьбе за выход в финальный раунд.

Украинская команда продолжает приятно удивлять на элитном международном турнире. После непростого старта второй игровой недели подопечные Рауля Лосано сумели дать бой одному из грандов мирового волейбола, сообщает "24 Канал".

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Как Украина победила Бразилию?

Матч против сборной Бразилии подарил болельщикам настоящую драму. Уже в первой партии украинцы продемонстрировали характер и выдержку, вырвав победу со счётом 29:27.

Во втором сете бразильцы ответили и сравняли счёт в матче, выиграв сет со счётом 25:22. Однако в дальнейшем украинская команда вновь перехватила инициативу. Третью партию "сине-желтые" выиграли со счётом 25:22, а четвёртый сет стал настоящим триллером, завершившимся победой Украины – 25:21.

Таким образом, украинцы одержали победу над одной из сильнейших команд мира и пополнили свой актив важнейшими очками в турнирной таблице.

Как выступает Украина в Лиге наций-2026?

Для сборной Украины это уже пятый матч в нынешнем розыгрыше Волейбольной Лиги наций. В начале второй недели турнира украинцы уступили Японии со счётом 0:3.

Впрочем, после этого команда Рауля Лосано провела серию качественных выступлений. Украина обыграла Китай (3:1), не оставила шансов Кубе (3:0), а также дала настоящий бой Польше, уступив лишь в тай-брейке – 2:3.

Лига наций — самый престижный коммерческий турнир среди национальных сборных в мировом волейболе. В соревнованиях принимают участие сильнейшие команды планеты, которые в течение нескольких недель борются за место в финальном раунде. Для Украины нынешний сезон стал очередной возможностью подтвердить свой статус одного из самых опасных соперников для волейбольных грандов.

Благодаря победе над Бразилией Украина поднялась на 5-е место в турнирной таблице Лиги наций. Завтра наша команда сыграет против еще одной сильной сборной — Италии.