Еще два года назад уроженец Украины переехал в Италию, где быстро стал одним из самых перспективных молодых волейболистов страны. Теперь его карьера получила новый поворот, который фактически поставил точку на международных выступлениях за "сине-желтых", сообщает 24 Канал.

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Что известно о Хоцевиче?

Григорий Хоцевич является воспитанником Самаровской ДЮСШ. В 2022 году он перебрался в Италию, где защищал цвета Piemonte U-16 и Volley Parella Torino, а с 2024 года выступал за молодежную команду Монцы U-20.

Талантливый нападающий успешно проявил себя в системе итальянского клуба и заслужил повышение до главной команды. Монца официально объявила о подписании контракта с украинцем на своей странице в инстаграме.

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Почему Хоцевич больше не сыграет за Украину?

Вместе с подписанием профессионального контракта стало известно, что Хоцевич получил итальянский паспорт. Из-за смены спортивного гражданства волейболист больше не сможет представлять Украину на международном уровне.

Примечательно, что только в прошлом году Григорий выступал за юношескую сборную Украины на чемпионате Европы U-18. За время пребывания в Италии он трижды выигрывал юношеский чемпионат страны и дважды становился чемпионом Юниорской лиги, что сделало его одним из самых успешных молодых волейболистов в системе Монцы.

В сезонах 2017/18 и 2018/19 за этот клуб выступал звездный доигровщик сборной Украины Олег Плотницкий.