Ще два роки тому уродженець України переїхав до Італії, де швидко став одним із найперспективніших молодих волейболістів країни. Тепер його кар'єра отримала новий поворот, який фактично поставив крапку на міжнародних виступах за "синьо-жовтих", повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про Хоцевича?

Григорій Хоцевич є вихованцем Самарівської ДЮСШ. У 2022 році він перебрався до Італії, де захищав кольори Piemonte U-16 та Volley Parella Torino, а з 2024 року виступав за молодіжну команду Монци U-20.

Талановитий нападник успішно проявив себе в системі італійського клубу та заслужив підвищення до головної команди. Монца офіційно оголосила про підписання контракту з українцем на своїй сторінці в інстаграмі.

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Чому Хоцевич більше не зіграє за Україну?

Разом із підписанням професійного контракту стало відомо, що Хоцевич отримав італійський паспорт. Через зміну спортивного громадянства волейболіст більше не зможе представляти Україну на міжнародному рівні.

Примітно, що лише торік Григорій виступав за юнацьку збірну України на чемпіонаті Європи U-18. За час перебування в Італії він тричі вигравав юнацький чемпіонат країни та двічі ставав чемпіоном Юніорської ліги, що зробило його одним із найуспішніших молодих волейболістів у системі Монци.

У сезонах 2017/18 та 2018/19 за цей клуб виступав зірковий догравальник збірної України Олег Плотницький.