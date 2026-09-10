Украина эффектно стартовала на Евро-2026: обыграла Израиль после неудачного начала матча

Сборная Украины по волейболу победно начала выступление на чемпионате Европы-2026. "Сине-желтые" обыграли Израиль в четырех сетах – 3:1.

Подопечные Рауля Лосано не лучшим образом вошли в игру, но сумели перехватить инициативу уже в первом сете. После этого украинцы уверенно провели второй и четвертый сеты, не позволив сопернику довести матч до тай-брейка, сообщает 24 Канал.

Израиль – Украина – 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25)

Начало встречи выдалось для украинской команды нервным. В первых семи розыгрышах "сине-желтые" не смогли провести ни одной результативной атаки, поэтому Израиль быстро создал преимущество в пять очков.

Впрочем, ближе к середине партии команда Рауля Лосано прибавила и постепенно сократила отставание. Украинцы сравняли счет, а впоследствии уже сами вышли вперед и довели первый сет до победы – 25:22.

Во втором сете преимущество Украины было уже более ощутимым. Израильтяне допускали немало ошибок, которыми удачно пользовались украинцы. В итоге "сине-желтые" выиграли сет со счетом 25:19 и повел в матче 2:0.

Украина не дала шанса Израилю

Третья партия стала самой напряженной в встрече. Команды долгое время шли очко в очко, и ни одна из сборных не могла создать преимущество более чем в два балла. При счете 13:13 Израиль сумел провести результативную серию и удержал завоеванное преимущество до конца – 25:22.

Четвертый сет мог стать психологически сложным для Украины, однако "сине-желтые" не позволили сопернику развить успех. Украинцы уверенно провели партию и завершили ее победой 25:19, оформив общий триумф – 3:1.

Самым результативным в составе Украины стал Дмитрий Янчук, набравший 18 очков. Олег Плотницкий записал на свой счет 14 очков, а Юрий Семенюк – 11.

Для украинцев это первая победа над Израилем за девять лет. Последний раз команды встречались в 2017 году в рамках Евролиги – тогда Украина дважды обыграла соперника.

Следующим соперником Украины станет Северная Македония. Матч состоится в пятницу, 11 сентября, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В группе B также выступают Польша, Болгария и Португалия. В плей-офф чемпионата Европы выйдут четыре лучшие команды группы.