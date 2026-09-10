Підопічні Рауля Лосано не найкращим чином увійшли у гру, але зуміли перехопити ініціативу вже у першій партії. Після цього українці впевнено провели другий та четвертий сети, не дозволивши супернику перевести матч на тайбрейк, повідомляє 24 Канал.

Ізраїль – Україна – 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25)

Початок зустрічі вийшов для української команди нервовим. У перших семи розіграшах "синьо-жовті" не змогли провести жодної результативної атаки, через що Ізраїль швидко створив перевагу у п'ять очок.

Втім, ближче до середини партії команда Рауля Лосано додала та поступово скоротила відставання. Українці зрівняли рахунок, а згодом уже самі вийшли вперед і довели перший сет до перемоги – 25:22.

У другій партії перевага України була вже відчутнішою. Ізраїльтяни припускалися чимало помилок, якими вдало користувалися українці. У підсумку "синьо-жовті" виграли сет із рахунком 25:19 та повели у матчі 2:0.

Україна не дала шансу Ізраїлю

Третя партія стала найнапруженішою у зустрічі. Команди тривалий час ішли очко в очко, а жодна зі збірних не могла створити перевагу більш ніж у два бали. За рахунку 13:13 Ізраїль зумів провести результативну серію та втримав здобуту перевагу до кінця – 25:22.

Четвертий сет міг стати психологічно складним для України, однак "синьо-жовті" не дозволили супернику розвинути успіх. Українці впевнено провели партію та завершили її перемогою 25:19, оформивши загальний тріумф – 3:1.

Найрезультативнішим у складі України став Дмитро Янчук, який набрав 18 очок. Олег Плотницький записав до свого активу 14 балів, а Юрій Семенюк – 11.

Для українців це перша перемога над Ізраїлем за дев'ять років. Востаннє команди зустрічалися у 2017 році в межах Євроліги – тоді Україна двічі перемогла суперника.

Наступним суперником України стане Північна Македонія. Матч відбудеться у п'ятницю, 11 вересня, та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

У групі B також виступають Польща, Болгарія та Португалія. До плей-оф чемпіонату Європи вийдуть чотири найкращі команди квартету.