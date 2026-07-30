Матч, состоявшийся 30 июля в китайском Нинбо, завершился победой поляков со счетом 3:1 по сетам. Об этом сообщает 24 Канал.

Польша – Украина 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)

Для украинской команды этот матч стал историческим, ведь впервые в истории сборная пробилась в стадию плей-офф Лиги наций. В первом сете украинцы одержали победу со счетом 25:22, однако поляки ответили аналогичным результатом во второй партии. Третий и четвертый сеты остались за действующими чемпионами, которые и обеспечили себе выход в полуфинал.

Несмотря на поражение, украинские волейболисты дали достойный бой одному из сильнейших соперников мира. Стоит отметить, что еще на этапе основного раунда сборная Украины была близка к победе над Польшей, однако тогда уступила лишь в тай-брейке.

Таким образом, четвертьфинальный матч стал последним для Украины в нынешнем сезоне Лиги наций. Следующий официальный поединок "сине-желтые" проведут 10 сентября в квалификации к Евро-2026, где встретятся со сборной Израиля.

Однако своя же сборная Польши продолжит борьбу за титул и в полуфинале Лиги наций сыграет против Словении.