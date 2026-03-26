Сборная Украины не сыграет на чемпионате мира-2026

Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч в 2026 году. Теперь у команды не будет официальных поединков вплоть до осени, ведь главная задача цикла не выполнена –На Мундиаль в США, Мексику и Канаду мы не едем.

Команда Сергея Реброва потерпела болезненное поражение от Швеции, сообщает 24 Канал.

Как завершился матч Украина – Швеция?

Имея огромное преимущество по владению мячом, сборная Украины фактически не создала никаких проблем защите Швеции. Первый удар в створ ворот произошел лишь на 51-ой минуте.

Зато скандинавы вели в счете после первой же атаки благодаря результативному замыканию Дьокереша после прострела Нюгрена.

Дебют второй половины игры тоже был провальным для Украины. Нападающий Арсенала оформил дубль. А затем выбежал на свидание с Анатолием Трубиным и заставил голкипера сфолить в собственной штрафной. Исполнять пенальти взялся сам форвард – и оформил хет-трик.

Небольшой приятный момент в игре – гол Матвея Пономаренко на последней минуте. Для нападающего Динамо это был дебют за сборную, и сразу же с забитым мячом.

1:3 – печальный матч в исполнении Украины, которая теряет мечту сыграть на чемпионате мира.

Украинская ассоциация футбола утверждала, что перед тренерским штабом Сергея Реброва стояла задача выйти на Мундиаль. Ждем оценку работы главного тренера со стороны чиновников.

Когда теперь Украина сыграет следующий матч?

Календарь команды на весенний сбор не меняется: 31 марта мы должны сыграть на арене в Валенсии.

Вот только вместо финала плей-офф и борьбы за путевку на Мундиаль это будет товарищеская игра с неудачником другой пары – хорошо нам знакомой сборной Албании, с которой в прошлой Лиге Наций Украина обменялась победами.

Когда для сборной Украины начнется новый цикл?

Осенью главная команда начнет выступления в новом розыгрыше Лиги Наций.

Там нашими соперниками в группе в дивизионе B будут команды Венгрии, Северной Ирландии и Грузии.