Наивысшим достижением украинских лыжных акробатов на этой Олимпиаде стало 10 место Александра Окипнюка. Главный претендент на медаль в нашей сборной Дмитрий Котовский полностью провалил Игры – как в индивидуальной, так и командной дисциплинах, сообщает 24 Канал.

Неудача в квалификации: что произошло?

Первые старты лыжных акробатов на Олимпиаде-2026 пришлось переносить из-за сильных снегопадов.

Сначала состоялись соревнования у женщин – на первом этапе квалификации все украинки упали во время приземления. Им удалось улучшить свой результат во время второй попытки, но никто из наших девушек не прошел в финал. Лучший результат у Ангелины Брыкиной – 13 место.

Если от украинских женщин особых надежд на борьбу за медали не было, то мужчины выступили ниже ожиданий. Только Александр Окипнюк смог пробиться в финал соревнований, но в решающих попытках дважды не удержался на приземлении. В итоге – 10 место.

Провальное выступление Котовского

Почти все попытки украинских лыжных акробатов во время квалификации завершались неудачным приземлением.

Если от дебютантов Олимпийских игр Максима Кузнецова и Яна Гаврюка это можно объяснить волнением и недостатком опыта, то выступление одного из лидеров сезона Дмитрия Котовского неприятно удивило.

24-летний спортсмен имеет в своем арсенале прыжки с высоким коэффициентом сложности, которые он неоднократно выполнял на этапах Кубка мира. Однако на Олимпиаде в Италии лыжный акробат из Ровно не смог показать не только коронный "ураган", но и значительно более скромные прыжки, допуская ошибки на приземлении.

В мужских соревнованиях по лыжной акробатике Котовский остановился на 17 месте. Это даже ниже, чем на предыдущих Играх в Пекине, когда он занял 15 место.

Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк не помогли сборной Украины и в командных соревнованиях по лыжной акробатике. После попытки Ангелины Брыкиной сине-желтые шли вторыми в таблице, однако украинские мужчины не смогли удачно выполнить свои прыжки – как следствие подопечные Энвера Аблаева финишировали предпоследними.

Ниже только Казахстан, который так же как и украинцы, вошел в топ-рейтинг по количеству падений лыжных акробатов на этой Олимпиаде.

Почему фристайл – главный зимний вид для Украины?