Сборная Украины победила Италию на Евро-2026 по футболу

Сборная Украины U-19 уверенно завершила групповой этап футбольного Евро-2026. В третьем туре нашими соперниками были итальянцы.

В воскресенье, 5 июля, подопечные Дмитрия Михайленко встретились с итальянской командой в матче за первое место в группе. О результате игры сообщает 24 Канал.

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Как сложился матч Украина – Италия?

К матчу команды подошли в разных условиях. Украина в первых двух турах набрала шесть очков, что позволило нашим футболистам выйти в плей-офф Евро и квалифицироваться на ЧМ-2027 U-20. У итальянской команды было четыре очка, и она еще не гарантировала себе одно из двух первых мест в группе, ведь результативная победа Хорватии над Сербией могла повлиять на распределение 2-3 мест.

Украина – Италия – 1:0

Гол: Оличенко, 30

На стадионе в валлийском городе Бангор состоялись два очень похожих тайма футбольного матча. В обоих таймах по 45 минут Италия создавала моментов на более чем один гол, а у Украины было ограниченное количество возможностей. В первом тайме Италия превосходила нас по ударам 14:2, но именно действия украинцев завершились голом.

Обзор матча Украина – Италия от MEGOGO: смотрите видео

На 30-й минуте Богдан Оличенко прекрасным проходом по левому флангу вывел себя на удар по воротам – 1:0. Италия сумела нанести 28 ударов по воротам, но так и не забила.

Что дальше?

Для наших соперников борьба за трофей завершилась. Хорватия в параллельном матче обыграла Сербию и вышла в полуфинал с третьего места. Теперь итальянцы будут играть против Дании за пятое место и выход на чемпионат мира.

Подопечные Дмитрия Михайленко выиграли группу B и в полуфинале встретятся с немцами. Этот матч состоится 8 июля в 21:00 по киевскому времени.