Сборные подошли к матчу с разными результатами в первом туре. О том, что они показали в очном поединке, сообщает 24 Канал.
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Как сложился матч Сербия – Украина?
После некоторой разведки со стороны обеих команд украинскую сборную подвел выход из обороны. Наши игроки потеряли мяч вблизи своей штрафной, а нападающий клуба Графичар (Белград) Джордже Ранкович реализовал выход один на один с вратарем.
Во второй половине тайма настал час Виталия Глюта. Сначала футболист Чикаго Файр великолепно откликнулся на фланговый навес, а через несколько минут он удачно пробил с очень дальнего расстояния – 2:1.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Сербия – Украина – 1:2
Голы: Ранкович, 16 – Глют, 32, 36
Еще в первом тайме подопечные Дмитрия Михайленко могли неоднократно увеличивать отрыв, но сербов спасал вратарь. Во второй половине матча настала очередь Назара Домчака, который несколько раз отбивал сложные мячи после ударов сербов.
2:1 – Украина победила.
Юношеская сборная Украины: что дальше?
После двух матчей сборная Украины возглавляет турнирную таблицу группы B с шестью очками в активе.
Наша национальная команда досрочно гарантировала себе выход в полуфинал турнира. Подопечные Дмитрия Михайленко опережают сборную Италии на два очка.
Матч третьего тура континентального первенства против сборной Италии состоится 5 июля в 18:00.