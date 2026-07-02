Збірні підійшли до матчу з різними здобутками у першому турі. Про те, що вони награли в очному поєдинку повідомляє 24 Канал.

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Як склався матч Сербія – Україна?

Після певної розвідки від обох команд українську збірну підвів вихід з оборони. Наші збірники обрізались поблизу свого карного майданчика, а нападник клубу Графічар Белград Джордже Ранкович використав вихід віч-на-віч з воротарем.

У другій половині тайму настав час Віталія Глюта. Спочатку футболіст Чикаго Файр чудово відгукнувся на фланговий навіс, а за кілька хвилин він вдало пробив з дуже дальньої відстані – 2:1.

Сербія – Україна – 1:2

Голи: Ранкович, 16 – Глют, 32, 36

Ще у першому таймі підопічні Дмитра Михайленка могли неодноразово збільшувати відриви, але сербів рятував воротар. У другій половині грі настала черга Назара Домчака, який кілька разів відбивав складні м’ячі після сербських ударів.

2:1 – Україна перемогла.

Юнацька збірна України: що далі?

Після двох матчів збірна України очолює турнірну таблицю групи B з шістьома очками в активі.

Наша національна команда достроково гарантувала собі вихід у півфінал турніру. Підопічні Дмитра Михайленка випереджають збірну Італії на два очки.

Поєдинок третього туру континентальної першості проти збірної Італії відбудеться 5 липня о 18.00.