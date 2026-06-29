Головний тренер киян Ігор Костюк відмовився відпускати вінгера до складу юнацької збірної, фактично поставивши власні клубні інтереси вище за інтереси всього українського футболу, пише 24 Канал.

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Що сталося у юнацькій збірній України?

За словами наставника збірної U-19 Дмитра Михайленка, Редушко мав бути у складі, але в Динамо категорично відмовилися дати гравцю дозвіл на поїздку до Вельсу у складі "синьо-жовтих".

Тренерський штаб Михайленка навіть запропонував Ігорю Костюку компромісний варіант: Редушко б знову приєднався до тренувального табору Динамо одразу після другої гри групового етапу Євро-2026 проти Сербії. Але з київського клубу знову надійшла відмова.

Чому Динамо не відпустило Редушка у збірну?

Юнацьке Євро-2026 триватиме до 11 липня. Натомість вже 9 липня Динамо розпочинає свій шлях у єврокубковій кампанії.

В цей день кияни мають зіграти умовно домашній матч першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської Університаті. Очевидно, Ігор Костюк та керівництво Динамо не захотіли втрачати футболіста на єврокубкову гру. Навіть попри те, що це був для Редушка шанс показати себе на турнірі, де скаути провідних європейських клубів традиційно шукають молоді таланти.

Що чекає на збірну України U-19 на Євро?

Наша команда під орудою Дмитра Михайленка потрапила до 8 найкращих на континенті. Далі груповий етап, з якого дві збірні потрапляють до півфіналів, а третє місце гратиме стиковий матч за право виходу на чемпіонат світу U-20 2027 року за п'ятою європейською квотою.

Розклад матчів збірної України на Євро-2026: