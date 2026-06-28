Турнір важливий не лише з точки зору боротьби за титул, але й як кваліфікація на Мундіаль U-20. Боротися за одну з 5 путівок збірна України буде у період з 28 червня до 11 липня, повідомляє 24 Канал.

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Як Україна потрапила на Євро-2026?

Наші хлопці провели дуже впевнений відбірковий турнір, під час якого здобули 5 перемог у 6 матчах, а єдина нічия з Румунією сталася тоді, коли Україна гарантувала собі потрапляння на Євро.

Підопічні Дмитра Михайленка багато забивали і добре грали у захисті: лише 1 пропущений м'яч і аж 14 забитих. Це дарує сподівання на те, що у Вельсі під час фінальної частини континентальної першості ми побачимо команду, яка тішить атакувальним стилем.

Хто суперники українців у групі?

Усього на турнірі представлені вісім країн – сім переможців еліт-раунду кваліфікації та збірна-господарка Вельс.

Україна потрапила до одного квартету з однолітками із Сербії, Хорватії та Італії. Розклад матчів виглядає так:

Понеділок, 29 червня, 21:00. Хорватія – Україна

Четвер, 2 липня, 19:00. Сербія – Україна

Неділя, 5 липня, 17:00. Україна – Італія

До півфіналів виходять дві найкращі команди з групи, переможці грають з другими місцями.

Як потрапити на чемпіонат світу 2027?

Європейська квота на турнір, який наступного року прийматимуть Азербайджан та Узбекистан, складає 5 місць. Вони дістануться півфіналістам, а також команді-переможниці спеціального стикового матчу, який проведуть між збірними, що посіли у своїх групах треті місця.