Главный тренер киевлян Игорь Костюк отказался отпускать вингера в состав юношеской сборной, фактически поставив собственные клубные интересы выше интересов всего украинского футбола, пишет "24 Канал".

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Что произошло в юношеской сборной Украины?

По словам наставника сборной U-19 Дмитрия Михайленко, Редушко должен был быть в составе, но в "Динамо" категорически отказались дать игроку разрешение на поездку в Велс в составе "сине-желтых".

Тренерский штаб Михайленко даже предложил Игорю Костюку компромиссный вариант: Редушко снова присоединился бы к тренировочному лагерю "Динамо" сразу после второго матча группового этапа Евро-2026 против Сербии. Но от киевского клуба вновь поступил отказ.

Почему "Динамо" не отпустило Редушко в сборную?

Юношеское Евро-2026 продлится до 11 июля. А уже 9 июля "Динамо" начинает свой путь в еврокубковой кампании.

В этот день киевляне должны сыграть условно домашний матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынской "Университати". Очевидно, Игорь Костюк и руководство "Динамо" не захотели терять футболиста на матч еврокубков. Даже несмотря на то, что для Редушка это был шанс проявить себя на турнире, где скауты ведущих европейских клубов традиционно ищут молодые таланты.

Что ждет сборную Украины U-19 на Евро?

Наша команда под руководством Дмитрия Михайленко вошла в число 8 лучших на континенте. Далее — групповой этап, по итогам которого две сборные выходят в полуфиналы, а команда, занявшая третье место, сыграет стыковой матч за право выхода на чемпионат мира U-20 2027 года по пятой европейской квоте.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2026: