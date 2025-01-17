Япония – Украина 2:7 (0:2, 1:4, 1:1)

Шайбы: 09:25 Евтехов (Здоровец, Сухицкий) – 0:1, 12:49 Миронов (Куликов, Денисенко) – 0:2, 24:05 Гапоненко – 0:3, 25:11 Миронов (Денисенко, Куликов) – 0:4, 25:33 Байда (Шульга, Косарев) – 0:5, 34:53 Ковува – 1:5, 39:48 Куприянов – 1:6, 51:00 Ишигаки (Мори) – 2:6, 56:59 Косарев (Куприянов – более) – 2:7

В решающем матче на чемпионате мира U-20 в дивизионе 1В сборная Украины встречалась с командой Японии. "Сине-желтым" достаточно было не проиграть соперникам в основное время, пишет 24 Канал.

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Украина вернулась в элиту

Матч начался с равной борьбы. Более того, голкипер "сине-желтых" Александр Левшин трижды спасал ворота после ударов японцев. Постепенно наша команда перехватила инициативу и начала использовать свободные зоны.

Начал разгром Японии нападающий Алексей Евтехов. После этого шайбы в ворота соперника посыпались словно из рога изобилия. Результативными ударами отметились Миронов (дважды), Гапоненко, Байда, Куприянов и Косарев. Япония ответила лишь двумя шайбами.

Сборная Украины феерично завершила свое выступление в дивизионе 1В. Подопечные Андрея Срюбко одержали пять побед в пяти матчах ЧМ против Эстонии (8:1), Польши (3:0), Италии (6:5), Южной Кореи (5:2) и Японии (7:2).

Наша молодежка повысилась во второй по силе дивизион 1А, где не играла с 2012 года. Отметим, что два последних года Украина дважды останавливалась в шаге от повышения в классе, проигрывая в решающих матчах.