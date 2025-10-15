Сборная Украины сыграла четыре матча в отборе на чемпионат мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва встретились с Францией, Исландией и дважды противостояли Азербайджану.

Сейчас сборная Украины занимает второе место в группе D, уступая Франции на три очка. 24 канал рассказывает, с кем могут встретиться "сине-желтые" в плей-офф квалификации на мундиаль-2026.

Что известно о формате плей-офф?

Формат плей-офф квалификации на чемпионат мира 2026 года предусматривает собой матчи с участием 12 команд, занявших вторые места в своих группах и четыре лучшие сборные из Лиги наций.

Команды будут распределены на четыре пути по четыре сборные. Как сообщает Tribuna. ua, национальные команды по отбору будут распределены на три корзины по рейтингу ФИФА, в четвертой корзине – команды из Лиги наций.

Турнирная сетка будет состоять из одноматчевых полуфиналов. Победители сыграют в финале "мини-турнира" за путевку на чемпионат мира 2026 года.

К слову. Матчи плей-офф квалификации на чемпионат мира-2026 состоятся в марте 2026 года. Жеребьевка пар запланирована на ноябрь этого года после завершения группового этапа турнира.

С кем может встретиться Украина?

Журналист Игорь Семйон сообщил, что сборная Украины попадет в первую корзину, если квалифицируется в плей-офф отбора. Кроме того, туда могут попасть такие национальные команды, как Турция, Польша и Италия, которая уже гарантировала себе участие в стыках.

В полуфинале плей-офф Украина сыграет с командой из четвертой корзины. Среди возможных соперников подопечных Сергея Реброва – Уэльс, Румыния, Швеция, а также Северная Ирландия.

Ранее в четвертой корзине были Молдова и Северная Македония. Однако последние вышли на второе место в своей группе, а Молдова выбыла из зоны плей-офф. Отметим, что Сан-Марино может оказаться в четвертой корзине, если Румыния займет второе место в группе.

Что известно об Украине в отборе на ЧМ-2026?