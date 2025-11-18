Свои травмы залечите в команде: первые слова Реброва после победы над Исландией
- Сборная Украины победила Исландию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф за путевку на чемпионат мира 2026 года.
- Тренер Сергей Ребров поблагодарил футболистов за борьбу и призвал их хорошо подготовиться к предстоящим матчам плей-офф.
Сборная Украины завершила отборочный цикл на чемпионат мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва в последнем туре победили Исландию (2:0).
"Сине-желтые" пробились в плей-офф, где сыграют за путевку на Мундиаль. В сети появилось видео, что сказал Ребров футболистам в раздевалке после победы над Исландией, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм УАФ.
Что сказал Ребров после победы над Исландией?
Пресс-служба УАФ поделилась видео из раздевалки после матча Украина – Исландия. Все футболисты радовались выходу в плей-офф.
А главный тренер поблагодарил игроков. Кроме того, Ребров выделил одну важную деталь.
Наставник отметил, что они могут, как и выиграть, так и проиграть, но на поле была команда. Он заявил, что благодарен каждому футболисту за невероятную борьбу на поле.
Ребров также выделил Анатолия Трубина, который совершил несколько замечательных сейвов и спас национальную команду. Тренер отметил, что все футболисты работали ради Украины.
Хотел бы одну вещь сказать. Когда я был тренером в Динамо, команде, я говорил игрокам: Может вы свои травмы залечите в команде? Но сейчас другие времена. Я уверен, для вас очень важно – вызов в сборную, приехать и бороться за нашу страну. Поэтому я хочу спросить вас. Это очень важно, чтобы вы в своих командах готовились. Сейчас у нас очень 2 важные встречи плейоф на чемпионат мира,
– высказался Ребров.
Он также попросил футболистов хорошо подготовиться к следующим матчам. Ведь им остается сделать еще один шаг, чтобы попасть на желанный чемпионат мира 2026 года.
Первые слова Реброва после победы над Исландией: смотрите видео
Что известно о плей-офф отбора на ЧМ-2026?
Сборная Украины пробилась в первую корзину плей-офф отбора на Мундиаль. В полуфинале подопечные Сергея Реброва сыграют с одной из команд из четвертой корзины.
Среди потенциальных соперников – Румыния, Швеция, Северная Македония и Северная Ирландия. С кем сыграют "сине-желтые" определится 20 ноября после жеребьевки в Ньоне.
Матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года. Первая игра будет номинально домашней для сборной Украины.